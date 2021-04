Internet de fibra ótica dobra na pandemia em Guaratuba e chega aos 56,3% de usuários

Com a inesperada chegada de um vírus e consequentemente uma pandemia, houve grande mudança na vida dos brasileiros, não sendo diferente em Guaratuba. Uma das estratégias para frear a disseminação da doença foi o isolamento social de todos que podiam, tendo assim trabalhadores, estudantes, crianças, meses em suas casas, fazendo o possível para manter uma vida normal com adaptações.

No meio a esse cenário, uma das mudanças principais foi o aumento da necessidade do uso de internet. Além disso, as pessoas passaram a necessitar de um serviço de maior qualidade, pois suas atividades diárias dependiam da velocidade de internet contratada.

Um estudo feito pela Selectra , empresa especializada em telecomunicações, demonstra a evolução das formas do uso de internet nos últimos anos. O dado que mais chama a atenção é o crescimento rápido do uso de fibra óptica, modalidade que possui a melhor qualidade do serviço no mercado, entregando praticamente o que é contratado pelo consumidor. Isso demonstra que além da cidade estar passando por um processo de modernização dos seus serviços, a pandemia impactou de forma significativa em qual categoria de contratação.

As outras opções mudaram muito a porcentagem de market share, com destaque para a decadência do uso de cabos metálicos, por conta de ser o serviço que mais perde energia durante sua transmissão e também gera uma quantidade alta de roubos de material nas ruas. Rádio e satélites ainda são opções com pouco mercado, todavia, são as únicas que chegam nas zonas rurais, ajudando que tenha maior conectividade com o pessoal do campo. Veja abaixo os dados da pesquisa (retirados do painel da Anatel).