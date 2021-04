Guaratuba reforça Kit alimentação entregues às famílias dos alunos

Imagem da entrega feita no mês de março – foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba reforçou os kits alimentação entregues aos alunos da rede municipal, um adicional de 6 kg por família. A próxima entrega será na segunda-feira (19).

Os alimentos são um apoio nutricional aos alunos e também às suas famílias durante a suspensão das aulas presenciais.

De acordo com a Prefeitura, os kits são baseados nos itens que compõem a alimentação diária das crianças dentro da escola, seguindo normas específicas de uma alimentação saudável e segura nutricionalmente. Segundo a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, o Município segue firme no propósito de oferecer não só apoio pedagógico para nossos alunos mas também, suporte nutricional para as famílias.

A entrega é feita para os alunos que possuem bolsa família ou que estejam em situação de vulnerabilidade social: 2.011 famílias fazem parte do cadastro.

As entregas ocorrerão dias 19, 20, 22 e 23, de forma escalonada, para que não haja aglomeração e seja preservada a segurança de pais, responsáveis e servidores.

As entregas na área rural serão nos dias 22 e 23. Já a entrega do CMEI Raio de Sol ocorrerá no CMEI Pingo de Gente Extensão.

Deverá comparecer apenas uma pessoa da família para a retirada. Uso de máscara obrigatório e manter distanciamento de 1,5m.

A entrega dos kits será feita de forma escalonada e estendida em toda a semana para não haver aglomeração.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba