Novo decreto de Guaratuba estende horário de funcionamento do comércio

O Município de Guaratuba divulga, nesta quinta-feira (15), novo decreto com os horários do comércio e outras medidas de enfrentamento à covid-19.

O Decreto Municipal nº 23.822 segue as novas determinações do Estado, contidas no Decreto nº 7320/2021, e acompanha o toque de recolher entre as 23h e as 5h. Atendendo o setor de transporte de mercadorias, a modalidade de entrega poderá funcionar 24 horas exceto para entrega de bebida alcoólica, com restrição de horário de acordo com decreto estadual.

Supermercados, mercados e similares poderão funcionar no domingo sem consumo no local. Lanchonetes e restaurantes também poderão funcionar no domingo com a modalidade de entrega (exceto bebidas alcoólicas).

Comércio de rua considerado atividade não essencial poderá funcionar das 8h às 20h, de segunda a sábado. Continuam proibidas as excursões.

Confira a íntegra do decreto