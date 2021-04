Guaratuba começa a debater Plano de Mobilidade Urbana na 1ª audiência pública

Imagem: ITTI/UFPR

A 1ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba foi realizada na quinta-feira (15), no canal no YouTube do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. O ITTI/UFPR está elaborando o Plano de Mobilidade Urbana da cidade através de um convênio firmado entre o Município e a Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (Fupef), também vinculada à UFPR.

Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei nº 12.587/12, apresentada na audiência pública, todo município que tenha mais 20 mil habitantes ou que esteja em área de interesse turístico precisa ter um Plano de Mobilidade Urbana (PMU), com a intenção de planejar o crescimento da cidade de forma ordenada, e que priorize o modo de transporte não motorizado e os serviços de transporte público coletivo. O PMU tem de ser elaborado com a participação popular, junto com o Executivo e o Legislativo Municipal, devendo ser amplamente discutido pela população.

Participaram da audiência o prefeito Roberto Justus, o secretário Municipal do Urbanismo, Claudio Luiz Dal Col (comissão técnica), o diretor técnico do Urbanismo, Carlos Danilo Machado de Souza (comissão técnica), o engenheiro civil e professor da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Ratton (coordenação geral) e a engenharia civil Amanda Christine Gallucci Silva (coordenação Executiva).

O prefeito Roberto Justus abriu a audiência falando da importância da participação da população na construção do plano e ressaltando que o desenvolvimento tem que acompanhar a sustentabilidade e a justiça social. “Nós temos os maiores experts do assunto a nossa disposição. A hora é agora, temos que mostrar a eles tudo que passamos, nossas dificuldades, para que assim eles possam trabalhar com essas informações e trazer soluções para nossa cidade”. O prefeito comentou ainda das inúmeras proposições que recebe dos vereadores sobre situações que envolvem o trânsito da cidade e também destacou que irá implantar as medidas mais urgentes de mobilidade urbana tão logo o plano seja entregue pelo Instituto.

“Nós queremos ciclovias, mas não sabemos onde fazer e como fazer; nós queremos transporte coletivo eficiente, mais linhas de ônibus na cidade, precisamos do apoio do corpo técnico da Universidade Federal do Paraná para nos dizer como proceder; nós queremos evitar os acidentes […], nós já temos um diagnóstico das esquinas dos pontos mais perigosos do trânsito aqui na nossa cidade […], lombadas, guias elevadas, binários, estacionamentos, discutir sentido de ruas […] os bicicletários, onde colocar e como fazer, uma gama imensa de questões que não podem mais ser adiadas.”

O professor Eduardo Ratton fez a apresentação dos conceitos da mobilidade urbana, da Política Nacional da Mobilidade Urbana e apresentou a equipe técnica de elaboração do Plano. Após, a engenheira Amanda Gallucci apresentou as etapas de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Guaratuba, que deverá durar 9 meses. O PMU de Guaratuba terá vigência de 10 anos e contemplará projetos a serem executados a curto (2 anos), médio (2 a 5 anos) e longo prazos (5 a 10 anos).

Em média 200 pessoas acompanharam a live durante a transmissão, que teve mais de mil visualizações. As pessoas que acompanharam puderam enviar questões para o chat que foram respondidas pelos participantes ao final das explanações.

As questões e observações levantadas pelo público foram a respeito de ciclovias, semáforos, permeabilização das vias e os reflexos nos alagamentos, calçadas e identificação das ruas. Perguntas e sugestões podem continuar a ser enviadas por e-mail: pmuguaratuba@itti.org.br.

A audiência é a primeira de quatro que ocorrerão ao longo da elaboração do estudo que iniciou em fevereiro de 2021 e tem término previsto para outubro de 2021. A próxima será marcada em breve e divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura e pela imprensa.

A 1ª Audiência do PMU Guaratuba pode ser visualizada no Youtube

Fontes: Prefeitura de Guaratuba e ITTI/UFPR