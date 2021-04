Engorda da praia em Matinhos tem audiência pública no dia 28

Imagem do projeto da engorda elaborado pelo governo estadual em 2017

Os detalhes do projeto de recuperação da orla de Matinhos serão apresentados em audiência pública no próximo dia 28, a partir das 15h. O evento será virtual e a população poderá acompanhar através do link que será divulgado nos próximos dias pelo Instituto Água e Terra (IAT).

O objetivo é apresentar o projeto, o edital de licitação, o termo de referência e demais informações pertinentes.

Projeto – O projeto prevê o engordamento da faixa de praia e a implantação de estruturas marítimas, formadas por enrocamento, em uma faixa de cerca de cerca de 6 quilômetros, nas avenidas Atlântica e Beira Mar.

As intervenções visam o aumento da faixa de areia, a fim de mitigar os efeitos provocados pela erosão marinha. Estão previstas, ainda, obras para controle de cheias com a execução de 23 quilômetros de galerias pluviais, e obras de macrodrenagem para diminuir alagamentos e enchentes no município.

Além disso, será feita revitalização urbanística da orla marítima em uma extensão de 6,3 quilômetros, compreendendo a implantação de equipamentos urbanos, ciclovia, pista de caminhada, paisagismo e revitalização das ruas e calçadas.

Fonte: AEN