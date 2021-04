Marinha alerta para ciclone subtropical em alto-mar

Fonte: Marinha do Brasil

A Marinha prevê que condições atmosféricas favoráveis à formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Oceano Atlântico Sul, que poderá apresentar características de ciclone subtropical, em alto-mar.

O ciclone deverá ocorrer na área marítima Bravo a aproximadamente 300 milhas náuticas (550 km) a leste da costa de Santa Catarina e a 225 milhas náuticas (420 km) ao sul da costa do estado do Rio de Janeiro, abrangendo as costas do Paraná e São Paulo. O ciclone deverá mover-se lentamente para leste, afastando-se da costa.

A atuação desse sistema meteorológico poderá causar ventos, sustentados sobre o mar, de até 47 nós (aproximadamente 88 km/h), com rajadas, e ondas de até 5 metros de altura, entre a tarde deste domingo (18) e a noite de terça-feira (20).