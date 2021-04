Litoral registra 9 casos e nenhum óbito por covid

Mais 9 casos de covid-19 foram confirmados no Litoral do Paraná, neste domingo (18), pela Secretaria de Estado da Saúde. Não houve registros de óbitos.

As novas confirmações foram em Guaratuba (7), Matinhos (1) e Morretes (1). O Litoral já tem 28.137 casos confirmados, com 15.616 pessoas recuperadas e 671 mortes em decorrência do novo coronavírus.

No Paraná, a Sesa informou mais 1.236 casos confirmados e 51 mortes — referentes aos meses ou semanas anteriores e não havendo registros feitos nas últimas 24 horas. O estado soma 901.401 confirmações, 648.889 recuperados e 20.218 mortos por covid.

O Brasil tem 42.980 e 1.657 mortes confirmadas hoje. O país já tem 13.943.071 casos, 12.391.599 recuperados e 373.335 pessoas mortas pela covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, há 1.178.137 casos ativos da doença neste momento.