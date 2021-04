Litoral registra 57 novos casos. Macrorregião, tem aumento de casos.

O Litoral tem mais 57 casos de covid-19 confirmados nesta segunda-feira (19), pela Secretaria de Estado da Saúde: 46 em Paranaguá, 6 em Morretes, 3 em Guaratuba e 2 em Pontal do Paraná.

Novamente, não houve registros de óbitos. O Litoral já tem 28.194 casos confirmados, com 15.665 pessoas recuperadas e permanece com 671 mortes registradas até o momento

No Paraná, a Sesa informou mais 2.692 casos confirmados e 73 mortes – referentes aos meses ou semanas anteriores e que não representam apenas as notificações das últimas 24 horas. O estado soma 904.093 confirmações, 650.193 recuperados e 20.291 mortos por covid.

Na contramão do Estado, que teve uma redução de 7,19% nos casos novos na última semana, a macrorregião Leste do Paraná – que inclui as regionais do Litoral, Curitiba, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória e Telêmaco Borba – teve um aumento de 2,82% na semana epidemiológica 15, encerrada neste domingo (18). O crescimento interrompe uma série de duas semanas de queda.

O Brasil tem 30.624 e 1.347 mortes confirmadas hoje. O país já tem 13.973.695 casos, 12.460.712 recuperados e 374.682 pessoas mortas pela covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, há 1.138.301 casos ativos da doença.