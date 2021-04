Marinha alerta para risco de ressaca até quinta-feira

A Marinha do Brasil confirma a formação, na manhã desta segunda-feira (19), de um ciclone subtropical em alto-mar, sendo classificado como “depressão subtropical”, com ventos estimados por satélite entre 25 e 30 nós (45 a 55 km/h).

Persistem as condições atmosféricas que possibilitam a intensificação do ciclone, que poderá ser classificado como tempestade subtropical. De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para Meteorologia Marítima (NORMAM-19), para que haja a classificação do ciclone como tempestade subtropical e a sua nomeação, os ventos deverão ser iguais ou superiores a 34 nós (63 km/h).

Seu centro se encontra a aproximadamente 300 milhas náuticas (555 km) a leste da costa do estado de Santa Catarina e a 250 milhas náuticas (450 km) ao sul da costa do estado do Rio de Janeiro, com lento deslocamento para leste/nordeste.

A atuação deste sistema meteorológico poderá causar ventos sustentados de até 40 nós (75 km/h) nos setores norte e oeste do ciclone e ventos de até 47 nós (até 87 km/h) nos setores leste e sul do ciclone, até manhã de quinta-feira (22).

Os ventos associados ao ciclone poderão ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, com alturas de até 6 metros até a noite de quinta.

A agitação marítima poderá provocar ressaca com ondas entre 2,5 e 3 metros no litoral dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, ao sul de Santos, entre a manhã desta terça (20) e a manhã de quinta-feira. E, até a noite desta terça, no litoral de São Paulo, ao norte de Santos, e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo.

A previsão do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) foi feita em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE) e com o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (CIMAER/FAB).