Agepar pede explicações ao DER sobre demora no ferry boat

Foto: Rodrigo Morosini / Agepar

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) solicitou, nesta segunda-feira (19), informações ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) sobre o tempo de espera para embarque no ferry boat que faz a travessia da baía de Guaratuba.

De acordo com a agência, o pedido é feito por causa do registro de reclamações de usuários no último fim de semana, que relatam filas de veículos e espera de 2 horas para o embarque. A demora vem ocorrendo após início da operação da nova empresa que conquistou a concessão para o transporte de veículos e passageiros na baía.

Segundo a Agepar apurou, relatos postados em redes sociais e veiculados pela imprensa mostram que “a espera não chegava a 15 minutos em dias úteis fora da temporada, e, na última sexta-feira, a demora chegou a 2 horas”.

A nova concessionária, BR Travessias, informou que desde que assumiu a operação, no último dia 7, enfrentou falhas mecânicas em dois ferrys, primeiro no domingo (11), e depois na sexta (16). Os reparos foram feitos, mas a demora nos consertos trouxe ainda mais atrasos nos embarques.

A empresa também reconhece a necessidade de antecipar a aquisição de duas balsas, que estavam previstas no contrato para começarem a operar em 90 dias. Uma delas já chegou, mas ainda não está operando.