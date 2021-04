Procurado pela Justiça é preso em flagrante por tráfico em Guaratuba

Foto: PMPR

Na madrugada de segunda-feira, policiais militares abordaram um suspeito no em uma casa no bairro Mirim, em Guaratuba, após receberem denúncia de tráfico de drogas no local. Embaixo de um colchão, foram localizadas 130 embalagens contendo cocaína (no total de 24 gramas) e 100 gramas de maconha. Na casa ainda foram encontrados ainda um envelope de depósito bancário, R$ 616,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

O abordado relatou que o dinheiro da venda de entorpecentes no local é depositado para uma terceira pessoa. Em consulta no sistema da Secretaria de Estado da Segurança, foi encontrado um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Preso suspeito de ameaçar pessoas com arma

Na noite de domingo, por volta das 20h30, policiais militares realizavam patrulhamento no balneário Piçarras, em Guaratuba, quando foram abordados por uma pessoa, que relatou que um homem estava ameaçando pessoas com um revólver.

Os policiais localizaram a residência do denunciado, sendo recepcionados por ele no local, “o qual franqueou a entrada e autorizou a busca domiciliar em documento próprio”, segundo o relato policial.

“Perguntado ao suspeito onde estaria a arma de fogo, este disse que estaria dentro do armário, embaixo das roupas”: um revólver calibre .38 , com numeração suprimida, e 11 munições intactas.

Diante dos fatos, a arma foi apreendida e o homem, de 31 anos, encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Nesta segunda-feira (19 de abril), o 9º Batalhão da Polícia Militar, que abrange os sete municípios do Litoral do Paraná, completou 44 anos de criação.

Um vídeo foi feito para comemorar a data. Assista: