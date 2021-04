Litoral tem mais 6 mortes e 192 casos de covid

A Secretaria de Estado da Saúde registra mais 6 mortes e 192 casos de covid-19 no Litoral do Paraná.

Os óbitos aconteceram em Paranaguá (4) e Morretes (2). Os novos casos foram confirmados em Paranaguá (145), Antonina (21), Pontal do Paraná (8), Guaratuba (6), Matinhos (6), Morretes (4) e Guaraqueçaba (2).

O Litoral já tem 28.386 casos confirmados, com 15.860 pessoas recuperadas e permanece com 677 mortes registradas até o momento.

Com os resultados de hoje, Paranaguá (10.463 casos / 100 mil) passa Guaratuba (10.411) e fica em segundo lugar no número proporcional de confirmações, só atrás de Antonina (10.518). A média do Litoral é de 9.468 casos, do Paraná é de 7.883 e do Brasil, de 6.683 casos para cada 100 mil habitantes.

No Paraná, a Sesa registrou mais 3.788 casos confirmados e 203 mortes – referentes aos meses ou semanas anteriores e que não representam apenas as notificações das últimas 24 horas. O estado soma 907.881 confirmações, 654.855 recuperados e 20.494 mortos por covid.

O Brasil tem 69.381 e 3.321 mortes confirmadas hoje. O país já tem 14.043.076 casos, 12.561.689 recuperados e 378.003 pessoas mortas pela covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, há 1.103.384 casos ativos da doença.