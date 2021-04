Livros de Joaquim Mafra podem ser lidos na internet

Os dois livros de Joaquim da Silva Mafra editados pela Prefeitura de Guaratuba estão disponíveis para leitura online.

“História do Município de Guaratuba” é uma reedição da obra publicada em 1952 e “Instantâneos de Guaratuba” é uma obra inédita do autor com histórias e fatos curiosos da cidade.

Foram impressos 500 exemplares em comemoração aos 250 anos de fundação da cidade. O livro pode ser consultado e emprestado na Biblioteca Muncipal, que fica na Secretaria da Cultura e Turismo, no Parque de Eventos.

Nesta terça-feira (20), o prefeito Roberto Justus, a secretária da Cultura e do Turismo, Maria do Rocio Bevervanso, e a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, fizeram a entrega de exemplares para as bibliotecas das escolas municipais, estaduais e particulares de Guaratuba.

É possível, também, acessar as duas publicações na página da Biblioteca Municipal que está em construção: http://biblioteca.guaratuba.pr.gov.br/livros-online/