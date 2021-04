Pelé sobre Maradona: “Sempre brincávamos sobre quem era melhor”

Pelé voltou a falar sobre a sua relação com Diego Maradona numa entrevista à televisão nacional italiana “Rai 3”.

“Às vezes nos encontrávamos e embora não tivéssemos um relacionamento muito próximo, brincávamos. Ele me dizia: ‘Cuidado porque dizem que eu sou melhor que você’. E eu dizia que é possível que você seja melhor, mas eu marco com a direita, com a esquerda, de cabeça, e você não, e ríamos. (…) Sempre brincávamos sobre quem era melhor, mas para Deus somos todos iguais” acrescentou.

Pelé já fez um comentário sobre sua relação com Maradona uma semana depois do seu falecimento, por Instagram, onde de maneira muito comovente escreveu:

“Já se passaram sete dias desde que você partiu. Muitas pessoas adoravam nos comparar durante toda a vida. Você foi um gênio que encantou o mundo. Um mágico com a bola nos pés. Uma verdadeira lenda. Mas acima disso tudo, para mim, você sempre será um grande amigo, com um coração maior ainda. ⠀

⠀

Hoje, eu sei que o mundo seria muito melhor se pudéssemos comparar menos uns aos outros e passássemos a admirar mais uns aos outros. Por isso, quero dizer que você é incomparável. ⠀

⠀

A sua trajetória foi marcada pela honestidade. Você sempre declarou seus amores e desamores aos quatro ventos. E com esse seu jeito particular, ensina que temos que amar e dizer “eu te amo” muito mais vezes. Sua partida rápida não me deixou dizer, então apenas escrevo: Eu te amo, Diego. ⠀

Meu grande amigo, muito obrigado por toda a nossa jornada. Um dia, lá no céu, vamos jogar juntos no mesmo time. E vai ser a primeira vez que eu vou dar socos no ar sem estar comemorando um gol, mas sim, por poder te dar mais um abraço.”

De Três Corações, uma aldeia a uns 200 quilômetros ao leste de São Paulo, Brasil, em 23 de outubro de 1940, Pelé rompeu todos os recordes, fez toda a carreira em tempos em que os futebolistas se mediam mais pela extensão do seu talento e, pelo registro de seus números, Pelé era especialista em chutar a bola com qualquer um dos pés, além de antecipar os movimentos de seus adversários em campo.

Embora predominantemente atacante, ele também podia se aprofundar e assumir um papel de ‘playmaker’. E em seus 80 anos mantém a humildade e companheirismo. Se quiser ver mais sobre sua carreira e personalidade, Pelé conta com um documentário em Netflix dirigido pelos ingleses David Tryhorn e Ben Nicholson. Cheio de confissões, memórias e diálogos chocantes, imprescindíveis para os apaixonantes do futebol.

Se você se considera um apaixonado pelo futebol lembre que pode fazer de sua paixão uma inversão e uma atividade divertida que lhe conecta com outros. Estamos falando das apostas online. Se entende um pouco de futebol e você é intuitivo, os prognósticos são para você. Não necessita se mover de casa e pode ganhar dinheiro de maneira online.