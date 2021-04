Confira os valores e as notas da licitação dos estudos da Ponte de Guaratuba

Abertura dos envelopes no auditório do DER, em Curitiba – foto: Divulgação

Os envelopes com as propostas de preço da licitação para os estudos ambientais da Ponte de Guaratuba foram abertos na tarde desta sexta-feira (23), na sede do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).

As propostas vão de R$ 3 milhões a R$ 4,3 milhões, em valores aproximados. Também foram divulgadas as notas técnicas de cada proposta: entre 71,20 e 89,40, contando apenas os seis classificados.

O julgamento final levará em conta os custos e os critérios técnicos. De acordo com o DER, o consórcio com a melhor avaliação será convocado para negociação do contrato. O resultado da negociação será analisado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que é o financiador dos recursos, antes da publicação do resultado final da licitação.

Sete consórcios participam da licitação para elaborar os Estudos Ambientais (Estudo de Impacto Ambiental [EIA], Relatório de Impacto Ambiental [Rima]) e estudos preliminares de engenharia, para implantação da ponte e seus acessos.

A licitação acontece na modalidade Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC), em que o vencedor é definido de acordo com as melhores propostas de preço e técnica. O valor estimado pelo DER era de R$ 4.804.279,74. O prazo de execução é de 14 meses.

Confira os participantes, os preços e as notas:

1) Consórcio Ecoplan-Skill: R$ 3.062.947,67 (excluindo impostos) – nota: 77,60

2) Consórcio Maia Melo-Enescil: 3.591.844,60 (incluindo impostos) – R$ 511.888,67 (impostos) – nota: 88,00

3) Consórcio Sener (Sener Setepla-Concremat-CFC): R$ 4.070.611,56 (incluindo impostos) – R$ 507.713,04 (impostos) – nota: 85,50

4) Consórcio Enecon-STE-Engemin: R$ 3.389.524,07 (excluindo impostos) – nota: 89,90

5) Consórcio Typsa-Engecorps-Engefoto-EGT-JGP: envelope de preços não aberto (desclassificado) – nota: 66,00

6) Consórcio Nova Travessia (Geplan-Prime-Outec-Tecon-CJC): R$ 4.371.981,56 (excluindo impostos) – nota: 88,40

7) Consórcio Systra-Esteio-Nova Engevix: R$ 3.443.710,20 (excluindo impostos) – nota: 71,20