Ilha do Mel terá mutirão de limpeza nesta sexta-feira

Circuito já passou por Santa Catarina – fotos: Márcio David

Dando sequência ao projeto Keep The Ocean Blue, e destacando a importância da Década do Oceano, a ONG Ecolocal Brasil e a marca de moda surf de Joinville/SC, lançou o movimento “Pague seu Ingresso”, um circuito com 10 ações de limpeza de praias no litoral sul e sudeste do Brasil. A mensagem é: “Praia não cobra ingresso. Retribua mantendo-a limpa”.

E chegou a hora da Ilha do Mel, em Paranaguá, receber uma limpeza das suas areias e entorno. A ação, a terceira da temporada, está confirmada para esta sexta-feira, 30 de abril.

O projeto terá 10 ações até dezembro e tem a expectativa de conseguir retirar, ao todo, cinco toneladas de resíduos descartados na orla. “Já temos a informação de que há muito resíduo na orla da Ilha do Mel e, certamente, retiraremos uma tonelada de lixo de lá”, diz a CEO da marca Oceano Surfwear, Sabrina Eggert.

De acordo com Sabrina, o projeto nasceu da necessidade de resgatar os mutirões de limpeza de praias que eram frequentemente realizados, mas que tiveram que ser reduzidos em decorrência do distanciamento social. Escolhemos locais menos habitados, não promovendo a aglomeração, mas que por exatamente isso, sofrem com o lixo em suas orlas, principalmente com aquele lixo que o mar nos devolve”, explica.

Todos os itens recolhidos nos mutirões de limpeza serão triados e beneficiados em produtos como chaveiros, raspadores de pranchas e até mesmo mobiliários urbanos, atuando assim pela preservação e conscientização sobre a problemática dos resíduos descartados nas praias.

O circuito do movimento “Pague seu Ingresso” já passou por São Francisco e Farol de Santa Marta, em Santa Catarina (fotos). No calendário, ainda estão previstos mutirões nas praias da Guarda do Embaú, Riozinho e Atalaia, em Santa Catarina; Torres, no Rio Grande do Sul; Pico de Matinhos, no Paraná; Guarujá, em São Paulo; e Saquarema, no Rio de Janeiro. Todos os cuidados e regras de distanciamento social serão respeitadas pelos voluntários.