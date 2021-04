Mar avança e causa estragos no calçadão da Praia Central de Guaratuba

Fotos: Grupo Jornal de Guaratuba 24h

Um trecho do calçadão da Praia Central de Guaratuba de aproximadamente 500 metros de extensão cedeu com o avanço do mar, na madrugada desta terça-feira (27).

A prefeitura explica que houve “uma soma de eventos naturais: lua cheia, maré alta, ventos fortes vindos do oceano e corrente”, e informa que fará obra emergencial, “como medida paliativa”, reforçando a estrutura com pedras e refazendo o calçamento em alguns pontos mais críticos.

No entanto, será necessária uma obra de maior porte para resolver o problema da erosão da orla central. A prefeitura também informou que “já está em andamento processo para a contratação de uma empresa para realizar estudos avançados para a engorda da praia, estudos de correntes para entender a abordagem da maré em cada praia e a influência da vazante e enchente da baía”.

De acordo com o secretário Mmnicipal do Urbanismo, Cláudio Dal Col, os estudos precisam ocorrer durante um ano, englobando todas as estações: “Só assim poderemos ter uma solução definitiva para nossa orla.