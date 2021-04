Chapecoense escolhe Mozart para comandar a equipe no ano de retorno à elite

A Chapecoense já escolheu o novo comandante técnico nesta temporada 2021. O clube optou pelo treinador Mozart, de 41 anos, que fechou vínculo até o fim do ano. Como técnico, os últimos trabalhos foram pelo Coritiba e, mais recentemente, pelo CSA

No time de Alagoas, Mozart conseguiu uma campanha significativa com 21 triunfos, 17 empates e somente oito empates em 46 confrontos. Essas estatísticas proporcionaram a Mozart o reconhecimento como um dos treinadores mais promissores da Série B do ano passado.

Com o treinador, a Chapecoense também vai contar com o auxiliar técnico Denis Iwamura e o preparador físico Jackson Maciel Schwengber. A saída do CSA ocorreu de maneira amistosa e por solicitação do próprio Mozart.

Em nota oficial, a diretoria do CSA informou que Mozart informou que estava deixando o clube, após ter aceitado uma oferta do Verdão do Oeste. “Mozart chegou ao Azulão em setembro de 2020 e comandou o clube em 46 jogos. O Maior de Alagoas agradece pela dedicação e deseja sucesso no futuro da carreira”, consta no comunicado.

Agora, ele encontra uma equipe bem organizada e de volta à elite do futebol nacional. Antes disto, o técnico terá a oportunidade de ajudar o Verdão do Oeste a defender o título do Campeonato Catarinense. O clube está garantido na próxima fase e é um dos favoritos a levantar a taça, de acordo com os prognósticos esportivos, como do site referência Esportes Online.

Por tudo isso, o Campeonato Catarinense desponta como uma boa oportunidade para que os fãs da modalidade possam se sentir mais perto da emoção e acessem as plataformas de entretenimento, como a LeoVegas, para deixar os seus palpites. Lembrando que a casa de apostas também fornece jackpots, caça-níquel, jogos de mesa e outros produtos de cassino.

Falando em apostas, a Chape demonstrou com a contratação de Mozart que está atenta aos nomes que despontam no cenário nacional da bola. Todavia, a diretoria também mostrou que está aberta para expandir os horizontes ao se fazer presente no segmento de esportes eletrônicos, como noticiou o iGaming Brazil: “Chapecoense Forma Parceria para Ingressar no Mundo dos eSports”.