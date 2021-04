Vestibular pra Licenciatura em Educação do Campo abre inscrições no dia 1º

O curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFPR Litoral tem novas datas das etapas de seu processo seletivo de 2021. As inscrições vão de 1º de maio a 30 de junho. A data havia sido suspensa devido ao agravamento da pandemia do coronavírus.

O curso tem o objetivo de ofertar uma formação de nível superior na área de conhecimento das Ciências da Natureza na qual o egresso possa atuar: a) na docência nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, neste caso, na área do conhecimento das Ciências da Natureza; b) gestão de processos educativos; c) organização de processos comunitários.

Quem pode fazer o curso

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e se identificar com uma das seguintes categorias conforme constam no edital:

Categoria 1 – Educadores ou educadoras que prioritariamente não possuam qualquer curso de graduação e que estejam em atividade nas escolas/instituições do campo;

Categoria 2 – Educadores ou educadoras que prioritariamente não possuam qualquer curso de graduação e que atuem em processos educativos/formativos desenvolvidos por entidades ligadas a espaços educativos não formais vinculados ao campo, águas e florestas;

Categoria 3 – Pessoas que trabalham na agricultura familiar, nos assentamentos, nos acampamentos, arrendatários ou arrendatárias, meeiros ou meeiras, boias-frias, pescadores ou pescadoras, indígenas, quilombolas, extrativistas e demais populações tradicionais do campo e povos indígenas;

Categoria 4 – Pessoas atuantes nos movimentos sociais ligados ao campo, associação de agricultores ou agricultores familiares, pescadores ou pescadoras, quilombolas, faxinalenses, povos indígenas e demais populações tradicionais do Brasil;

Categoria 5 – Filhos ou filhas de agricultores ou agricultores familiares, assentados ou assentadas, acampados ou acampadas, pescadores ou pescadoras, quilombolas, faxinalenses, arrendatários ou arrendatárias, meeiros ou meeiras, boias-frias, indígenas ou extrativistas e demais trabalhadores e trabalhadoras assalariados que atuem na agricultura familiar.

Duração

4 anos (8 semestres)

Vagas

São ofertadas 40 vagas, na modalidade presencial em Regime de Alternância (Tempo Universidade e Tempo Comunidade), pela Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral, com aulas na Escola Latino Americana de Agroecologia no Assentamento Contestado no município da Lapa-PR, tendo também atividades relacionadas às práticas de ensino de Ciências da Natureza nas dependências da Universidade Federal do Paraná, prioritariamente, no Setor Litoral em Matinhos-PR.

Inscrições

Sem taxa de inscrição. Inscrições de 01/05/2021 à 30/06/2021. Deverão ser feitas no site do Núcleo de Concursos da UFPR no endereço: http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=LECAMPO2021

Processo avaliativo

Memorial Descritivo Orientado a ser enviado, pelo candidato, entre 01/08/2021 e 20/08/2021 conforme informações do edital que regulamenta o vestibular.

Provável início das aulas

Setembro/Outubro de 2021 de forma remota, assim que tivermos as condições de garantia de biossegurança autorizadas pela UFPR as aulas serão ofertadas na Escola Latina Americana de Agroecologia (ELAA) no Assentamento Contestado, localizado no município da Lapa-PR.

Divulgação de resultados e registro acadêmico

Entre 01/09/2021 à 20/09/2021

Contato e informações

Site: http://www.litoral.ufpr.br/portal/lecampo/

e-mail: liceducampoufprlitoral@ufpr.br

Facebook: @lecampoufprlitoral