Sesa não registra óbitos, mas informa mais 304 casos no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde não registrou no informe desta quinta-feira (29) os três óbitos informados pelo Hospital Regional do Litoral e ocorridos ontem com pacientes de Paranaguá, Guaratuba e Pontal do Paraná.

A Sesa confirmou, no entanto, mais 304 casos nas sete cidades litorâneas: Paranaguá (187), Pontal do Paraná (65), Antonina (24), Guaratuba (10), Matinhos (7), Morretes (7) e Guaraqueçaba (4).

O Litoral acumula 29.733 casos e 702 mortos.

O Paraná tem mais 4.482 casos e 224 mortes pela covid-19 registrados hoje. O estado tem 937.364 e 22.086 mortes.

400 mil mortos – O Ministério da Saúde informa que mais 69.389 casos e 3.001 mortes. O Brasil chega a 14.590.678 confirmações e a 401.186 pessoas mortas pela covid.