PM prende mais um suspeito de homicídio do “Tribunal do Crime”, em Antonina

Na tarde desta quinta-feira (29), por volta das 16h, policiais militares, após realizarem diligências e obterem informações sobre o paradeiro de envolvidos em um homicídio ocorrido um dia antes, na cidade de Antonina, deslocaram até uma residência onde conseguiram abordar um homem, de 21 anos, suspeito de envolvimento no crime.

Durante buscas pelo local, foram encontrados documentos pessoais de outro suspeito do homicídio, que havia sido preso na quarta-feira (28). Também foram encontradas roupas com resquícios de sangue, que estavam dentro de um balde, na parte externa do imóvel.

De acordo com PM, o homicídio foi decidido em um “Tribunal do Júri do Crime”.

Dando continuidade às diligências, foram abordadas, em outro endereço próximo, mais duas pessoas, sendo que para uma delas, um homem de 29 anos, havia um mandado de prisão emitido. Em buscas pelo local, foi encontrado pequena quantidade de maconha e três munições de arma de fogo calibre 380.

Os dois detidos, drogas, munições e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.

Corpo decapitado e três suspeitos presos

Na noite de quarta-feira, a PM recebeu uma denúncia anônima, relatando que em uma residência no bairro Batel, em Antonina, havia acontecido um “Tribunal do Júri do Crime”, e que neste local encontrava-se o corpo de um homem.

Imediatamente policiais militares foram até o endereço denunciado, onde encontraram, nos fundos da casa, enterrados em uma cova rasa, um corpo decapitado e enrolado em um cobertor. A vítima foi identificada como Edileno Cardoso Oliveira Cordeiro, de 28 anos.

Enquanto isolavam o local, os militares receberam informações do paradeiro do proprietário do imóvel e, com apoio de outros policiais, conseguiram localizá-lo e detê-lo. O abordado, um homem de 18 anos, confessou sua participação no crime.

A partir da entrada de novas informações, foram acionadas outras equipes da Polícia Militar, as quais realizaram apoio para localizar outros envolvidos no crime de homicídio que estariam homiziados em outro endereço.

Ao chegarem no local, os policiais depararam com um indivíduo, identificado posteriormente como um homem de 22 anos, que após tentar fugir foi alcançado e detido. Com ele foram encontrados 40 gramas de maconha além de também ter confessado sua participação no homicídio.

Em outra residência, onde estariam outros possíveis autores do crime, os policiais militares conseguiram abordar um homem de 19 anos, que, assim como seus comparsas, confessou sua participação no assassinato. No imóvel, os militares encontraram 650 gramas de maconha.

