Comitê da covid-19 de Guaratuba inclui representantes da sociedade civil

Comitê já vinha discutindo com representantes de segmentos. Com o microfone, o presidente da Acig, Bráulio Augusto Pedrotti, em reunião do dia 10 de março – foto: Prefeitura / Divulgação

O prefeito Roberto Justus, atendendo pedido da Comissão Especial Covid da Câmara de Guaratuba, acrescentou atribuições ao Comitê de Gestão de Crise da covid-19 e incluiu 6 representantes da sociedade civil.

A nova composição do comitê encarregado de definição de planos de ação, prevenção e de contingência em resposta à pandemia foi publicada na terça-feira (27) no Diário Oficial do Município.

O novo comitê deveria reunir-se na manhã deste sábado para definir o horário e os dias de funcionamento do comércio diante do novo decreto do governo. Leia: Novo decreto de Ratinho Junior permite abertura do comércio aos domingos

Permanecem os membros do Poder Executivo:

1 – Roberto Cordeiro Justus – prefeito municipal;

2 – Gabriel Modesto – secretário municipal da Saúde;

3 – Hermínio de Paula Molinari – diretor do Departamento Municipal da Vigilância Sanitária;

4- Ricardo Bianco Godoy – procurador geral do Município;

5 – Denise Lopes Silva Gouveia – secretária municipal da Administração;

6 – Fernanda Estela Monteiro – secretária municipal da Educação;

Novos membros:

7 – Fabiano Cecilio da Silva – vereador, representante da Comissão Especial Covid do Poder Legislativo Municipal;

8 – Jonatas André Schmalz – membro da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig);

9 – Wallace Aparecido de Aguiar – presidente da Associação dos Pescadores e Armadores de Guaratuba e Região (Apagre);

10 – Michel Thiesen – pastor da Igreja Paz Church, representante das entidades religiosas do Município;

11 – Vaneli Mari Arsie Cernach – proprietária do Colégio Monteiro Lobato e representante das escolas particulares;

12 – Elaine Cristina Stolf – engenheira agrônoma e representante dos produtores rurais.

Os membros foram indicados pelo Executivo Municipal e pela Comissão da Câmara.

A presidência do Comitê continua sendo exercida pelo prefeito Municipal. A Secretaria do Comitê será exercida pela secretária da Administração. Poderão ser convidados para participar de reuniões do Comitê, como membros titulares, e com o objetivo de contribuir com informações, especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas.

O comitê terá também a competência para mobilizar uma força tarefa entre o poder público, a iniciativa privada, as instituições de ensino e pesquisa e a sociedade civil para a criação de um Plano de Retomada da Economia frente à crise causada pela pandemia.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba