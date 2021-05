Ouvidoria da Prefeitura de Guaratuba está em novo endereço

Nilsa Borges é a ouvidora do município

A Ouvidoria Municipal de Guaratuba está atendendo em novo endereço, no prédio da “Prefeitura Velha”, na avenida 29 de Abril, sala no térreo.

A ouvidoria é um canal de comunicação entre prefeitura e população. O papel do ouvidor é receber, examinar e encaminhar as demandas após o cidadão já ter tentado em outras instâncias, como o 156 e através do protocolo. A Ouvidoria é importante para o fortalecimento da transparência na gestão pública.

Você pode acessar a Ouvidoria Municipal:

Pelo Site Ouvidoria Municipal

Pelo e-mail: ouvidoria@guaratuba.pr.gov.br

Pelo telefone: (41) 3472-8790 (Esse número funciona como Whatsapp).

Presencial no endereço: Prefeitura Municipal. av. 29 de Abril, nº 425 – Centro.

Horário de atendimento: das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.