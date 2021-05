Apostador de Guaratuba acerta 5 números e ganha R$ 17,7 mil na mega-sena

Uma aposta de Guaratuba acertou cinco números no concurso 2.368 da mega-sena e receberá um prêmio de R$ 17.748,32. Foi uma aposta simples, com 6 números, feita na Lotérica Guaratuba. A cidade também teve 4 apostas com 4 números e cada uma receberá R$ 515,00.

O prêmio principal foi para um apostador de Nova Brasilândia do Oeste (RO) que acertou as seis dezenas e terá direito a R$ 37.429.107,24

A quina teve 152 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 17.748,32. Ao todo, 14 dessas apostas eram do Paraná, das cidades de Araucária, Cascavel, Curitiba (4), Espigão Alto do Iguaçu, Guarapuava, Guaratuba, Imbituva, Londrina, Maringá, Tijucas do Sul e Umuarama.

A quadra teve 7.476 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 515,50. No Litoral foram 13 ganhadores: Paranaguá (5), Guaratuba (4), Matinhos (2), Guaraqueçaba (1) e Pontal do Paraná (1). Só Antonina não teve ganhador.

Os números sorteados na noite desta terça-feira (4) foram 04 – 07 – 13 – 25 – 36 – 58.