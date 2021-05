CGE Itinerante ouve opinião de usuários do ferry-boat

A equipe do programa CGE Itinerante, da Controladoria-Geral do Estado, ouviu as opiniões dos usuários do serviço do ferry-boat que faz a travessia na baía de Guaratuba.

A iniciativa no Litoral foi motivada pelas reclamações na Ouvidoria-Geral. A principal queixa é a demora na espera pela travessia, que gera longas filas. Desde o início da operação da empresa BR Travessias, no começo de abril, foi recebida pelo menos uma reclamação por dia. Pelo contrato, o prazo máximo é de 32 minutos, mas foi relatado que esse prazo é ultrapassado.

A lei federal 13.460/2017 determina pesquisas periódicas de satisfação dos usuários de serviços públicos. Assim, a CGE observou no local a situação vivida por muitos usuários que dependem da travessia diariamente.

Cristiano Pereira, que integra a Coordenadoria de Transparência e Controle Social, coordena as visitas realizadas em conjunto com a Coordenadoria de Ouvidoria.

“Essa proximidade é fundamental. Nesta ação no ferry-boat entrevistamos 52 usuários que relataram espera de uma a duas horas, sendo que esse tempo pode dobrar nas sextas-feiras, dia de maior fluxo. Muitos dos entrevistados não conheciam o serviço de ouvidoria e não sabiam onde reclamar ou dar sugestões para o Governo do Estado”, disse.

A Controladoria Geral do Estado, por intermédio da Coordenadoria de Ouvidoria, disponibiliza para a população atendimento telefônico através do 0800-041-1113 (ligação gratuita) e também via web aqui https://www.cge.pr.gov.br/Pagina/Registre-sua-Reivindicacao

Fonte: AEN