Litoral segue com tempo chuvoso e temperatura cai um pouco

Fonte: Simepar, às 9h

A passagem de uma frente fria provocou chuva na noite de ontem e nesta madrugada sobre a regiões leste e sul do Paraná.

No Litoral, esfria mais um pouco nesta sexta-feira. A previsão era de 16 ºC, mas a temperatura já é um ligeiramente maior nesta manhã e sobe um pouco no sábado (19 ºC) e no domingo (20 ºC). O céu permanecerá nebuloso e poderão ocorrer chuvas, com menos chances no domingo.

Condições do Tempo 24h

Na sexta-feira a presença da frente fria sobre o oceano mantém o céu com bastante nebulosidade sobre parte do Paraná. Ainda deve chover fraco entre o leste e o norte paranaense.

No oeste, sudoeste e o sul do Estado céu com poucas nuvens, devido à presença de uma massa de ar frio e seco. Temperaturas ficam baixas no amanhecer, e à tarde não esquenta em nenhum setor. Mar fica agitado na costa Sul do Brasil.

Condições do Tempo 48h

Sábado com pouca chuva no Paraná. Frente fria afasta-se do Estado, e apenas no Leste, entre a RMC e o Litoral, ainda há condição para chuviscos ocasionais, devido ao ingresso de umidade do oceano.

No interior poucas nuvens na maior parte do dia, com temperaturas baixas no amanhecer. No centro-sul e no sudoeste paranaense, valores previstos abaixo dos 10°C.

Imagem: INPE/Simepar

Fonte: Simepar