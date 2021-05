Litoral recebe 12 mil doses para começar a vacinar novos grupos

Drive-thru no Espaço Litoral – Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Guaratuba realizou vacinação em dois dias nesta semana, com um total de 1.320 doses aplicadas. Na quarta-feira (5), aconteceu a aplicação da 1ª dose para 1.200 pessoas com 61 anos ou mais, nos ginásios José Richa (788) e do Coroados (241) e no Espaço Litoral (171), este último no sistema drive thru.

Na quinta-feira (6) foi feita a vacinação agendada de 2ª dose para idosos e profissionais de saúde que tomaram a 1ª dose da vacina Coronavac até o dia 14 de abril. Foram aplicadas 120 vacinas.

No decorrer desta semana, as sete cidades do Litoral do Paraná deverão ter recebido um total 11.985 doses de vacinas. São 11.625 da AstraZeneca e 360 da CoronaVac.

As doses da Coronavac são destinadas, em sua maioria, à segunda dose. Já a AstraZeneca é destinada à primeira dose de grupos prioritários. A vacinação segue nas pessoas de 60 a 64 anos, abarcando 21% desta população na média do Paraná, com 125.005 doses em todo o Estado.

Além disso, inicia-se, neste momento, a vacinação de três novos grupos prioritários: as gestantes e puérperas (para atender 13% do total do grupo), as pessoas com deficiência permanente (13% do grupo), e as pessoas com comorbidades (13% do grupo). As porcentagens variam de acordo com a estratificação populacional de cada município.

Professores – Das doses recebidas pelo Estado na 16ª remessa, 32.760 foram armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para iniciar a vacinação de profissionais da educação. As doses serão enviadas às Regionais dentro dos próximos dias.

O número corresponde a 15,5% do total de trabalhadores previstos no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, estimado em 210.897 pessoas. Estão incluídos profissionais da rede pública estadual e municipal, da rede privada e da assistência social.

Neste primeiro momento, serão vacinados os profissionais entre 55 e 59 anos. Outros 8 mil trabalhadores já foram imunizados, por serem pessoas com mais de 60 anos, grupos já contemplados pela vacinação no Estado.

A decisão de adiantar a vacinação deste grupo prioritário se dá juntamente ao anúncio do retorno gradual das aulas presenciais na rede estadual, que se inicia em 10 de maio com 10% das escolas – cerca de 200 colégios.