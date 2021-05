Guaratuba vacina pessoas com 60 anos ou + na quarta-feira

Foto: Prefeitura de Guaratuba

Na quarta-feira (12), acontecerá o último mutirão de vacinação para os idosos. Todos as pessoas *a partir de 60 anos* que não tomaram a 1ª dose da vacina devem procurar os postos de vacinação:

Ginásio Municipal José Richa e Ginásio do Coroados das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Drive Thru no Espaço Litoral das 9h às 11h30.

Na quinta-feira (13), acontecerá a vacinação da 2ª dose para os pacientes que tomaram a 1ª dose da Coronavac até dia 17 de abril.

A Secretaria Municipal da Saúde divulga também como acontecerá o agendamento da vacinação do grupo de comorbidades.

A vacinação ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde, somente com agendamento prévio, que deverá ser realizado WhatsApp da UBS (veja abaixo os números).

Para o paciente que faz acompanhamento regular da sua comorbidade na unidade não será exigido atestado médico, pois estas informações já estão no prontuário eletrônico;

A pessoa que possui alguma das comorbidades, mas não acompanha a sua comorbidade na Unidade de Saúde do Município, terá que procurar o médico que o acompanha para que ele preencha e assine o atestado médico da Secretaria Municipal da Saúde, disponibilizado abaixo. A foto desta declaração assinada pelo médico deverá ser enviada para o WhatsApp da unidade no momento do agendamento, e o atestado original entregue na unidade no momento da vacinação.

A partir da segunda (10), serão agendadas as gestantes com comorbidades e as pessoas com Síndrome de Down, com idade entre 18 a 59 anos. Os pacientes doentes renais crônicos em diálise serão imunizados no próprio serviço onde realizam a diálise.

Na semana seguinte, segunda (17), começa o agendamento da vacinação segue para pessoas com comorbidades ou com deficiência física permanente, iniciando com idade acima de 59 anos.

Veja abaixo quais comorbidades estão contempladas no Plano Nacional de Vacinação:

Diabetes mellitus: Qualquer indivíduo com diabetes.

Pneumopatias crônicas graves: Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática).

Hipertensão Arterial Resistente: Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos. Hipertensão arterial estagio 3 PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

Doenças cardiovasculares: Insuficiência cardíaca (IC) IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da New York Heart Association. Corpulmonale e Hipertensão pulmonar: Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária. Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo). Síndromes coronarianas Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras). Valvopatias: Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras). Miocardiopatias e Pericardiopatias Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática. Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos. Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras). Cardiopatias congênita no adulto: Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento 28 miocárdico. Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados: Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência)

Doença cerebrovascular: Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular

Doença renal crônica: Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica.

Imunossuprimidos: Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.

Anemia falciforme: Anemia falciforme.

Obesidade mórbida: Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40.

Síndrome de down: Trissomia do cromossomo 21.

Cirrose hepática: Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.

Vacina Solidária: Nos postos de vacinação estão sendo coletados doações de alimentos não perecíveis que serão encaminhados para a Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, CRAS.

O avanço da vacinação nos grupos depende do envio de vacinas e segue o Plano Nacional e Estadual de Imunização.

É importante o idoso manter o cadastro atualizado na unidade de saúde a qual pertence.

Locais de vacinação:

Ginásio de Esportes José Richa: R. José Nicolau Abagge, 1284 (Cohapar)

Ginásio de Esportes Irineu Lopes Da Graça Filho: Av. Minas Gerais, S/N (Coroados)

Contato do Whatsapp das Unidades Básicas de Saúde:

UBS Caieiras – 3472-8749

UBS Coroados – 3472-8748

UBS Figueira – 3472-8746

UBS Mirim – 3472-8747

UBS Cohapar – 3472-8732

UBS Piçarras – 3472-8733

UBS Cubatão – 991513038

Fonte: Prefeitura de Guaratuba