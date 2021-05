Guaratuba aguarda vacinação dos professores para retomar aulas presenciais

Foto: Prefeitura de Guaratuba

As escolas municipais de Guaratuba possivelmente não terão aulas presenciais neste primeiro semestre, informou a prefeitura. Na quarta-feira (5), a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, reuniu-se com diretoras das escolas junto com o secretário da Saúde, Gabriel Modesto e o coordenador da Vigilância Sanitária, Hermínio Molinari, para discutir a reabertura das escolas estaduais anunciadas pelo governador.

“A reunião foi convocada por causa do inesperado anúncio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, na terça-feira (4), falando que a rede estadual de ensino do Paraná voltará gradativamente às aulas presenciais a partir de 10 de maio”, informou a prefeitura.

O plano do governo é começar a reabrir as escolas na medida em que os professores sejam imunizados com a vacina contra a covid-19, começando com 10% das escolas já nesta segunda-feira (10). Ao mesmo tempo, anunciaram a distribuição de uma pequena quantidade de vacinas para os professores em todo estado. Para a 1ª Regional de Saúde foram destinadas 715 doses no primeiro lote para imunizar os professores dos sete municípios do Litoral, o que é muito pouco.

De acordo com Fernanda Monteiro, para o retorno das aulas presenciais no município é preciso saber como acontecerá a vacinação dos professores e também analisar a situação epidemiológica específica de Guaratuba.

Segundo a secretária, a Educação Municipal desenvolveu um plano de sondagem da comunidade escolar, com pesquisas junto aos servidores, com o monitoramento interno do recebimento dos atestados das professoras, análise dos momentos de suspensão das atividades e sanitização dos ambientes, sempre em diálogo com a Secretaria Municipal da Saúde e a Vigilância Sanitária.