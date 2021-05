Parceria da Prefeitura controla doença da banana em Guaratuba

10 pontos em área estratégica são monitorados semanalmente

Prefeitura de Guaratuba, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e a Associação Pró-Agricultura Sustentável de Guaratuba (Apasg), acompanham semanalmente o monitoramento da sigatoka-negra, a principal doença que afeta as produções de banana em todo o mundo. A parceria já tem dois anos e meio.

A falta de controle desta doença pode comprometer totalmente a produção comercial da fruta por prejudicar o enchimento dos frutos, o que diminui a qualidade e impede a comercialização.

O monitoramento é uma ferramenta desenvolvida com a finalidade de diminuir a quantidade de pulverizações dos bananais, assegurando a sustentabilidade do cultivo pela diminuição do uso de agroquímicos. Consiste em avaliar semanalmente uma porção de plantas de uma área localizada em área estratégica. Em Guaratuba são acompanhados 10 pontos.

As folhas das plantas são observadas anotando o estágio de desenvolvimento das manchas da doença. Através de um cálculo matemático chega-se a uma pontuação que define se a pulverização deve ser realizada imediatamente ou não. Por um sistema de aviso coletivo, os produtores são informados e podem realizar a pulverização de maneira conjunta, diminuindo assim a pressão da doença na região e, consequentemente, a incidência da doença.

“A aproximação da Prefeitura com os produtores rurais do município tem trazido grande desenvolvimento à produção local, destacando-se o apoio à diversificação de cultivos, estratégias de comercialização e associativismo”, destacou o secretário municipal das Demandas da Área Rural, Paulo Pinna.

Fotos: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

Fonte: Prefeitura de Guaratuba