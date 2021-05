Guaratuba inicia vacinação contra gripe para idosos

Foto: Comunicação Social da Prefeitura

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informa que a vacinação contra a gripe para idosos ocorrerá sempre no período da tarde, na Central de Vacinação, no ginásio do Parque Municipal (conhecido como Ginásio do Canela).

A imunização dos idosos inicia nesta terça-feira (11) e vai até 8 de junho. A campanha abrangerá idosos a partir de 60 anos e professores.

A Secretaria da Saúde informa que o idoso ou o profissional de saúde que tomou a vacina Coronavac precisa aguardar ao menos 15 dias após as duas doses da vacina contra a covid-19 para tomar a vacina da influenza. No caso de quem tomou a vacina Astrazeneca, que o intervalo é de 90 dias entre as doses, é necessário aguardar 15 dias após a 1ª dose. A Secretaria da Saúde destaca que o importante é respeitar o intervalo de 15 dias entre as diferentes vacinas.

Os grupos que recebem também a imunização contra a influenza: crianças (6 meses a 5 anos), gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores da saúde.

Para a vacinação da gripe na Central de Vacinas não precisa agendamento. Apenas as crianças que precisam das outras vacinas de rotina e aproveitam para fazer a vacina da influenza, precisam realizar o agendamento pelo pelo telefone Whatsapp 41 9 9145 3951. As gestantes e puérperas poderão receber a vacina da gripe na própria Unidade de Saúde e na maternidade.

Para a vacinação é preciso levar a carteira de vacinação, documento de CPF ou cartão SUS. O profissional de saúde deve levar também documento de vínculo empregatício.

Foto: Comunicação Social da Prefeitura

Fonte: Comunicação Social da Prefeitura