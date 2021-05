Simepar prevê chuvas entre hoje e quarta-feira

Chuva estimada (mm) para a tarde de quarta-feira

O Simepar prevê chuvas para o Paraná entre a tarde desta terça-feira (11) e amanhã (quarta, 12). Uma frente fria avança pelo Sul do Brasil, o que aumenta a instabilidade em grande parte das regiões paranaenses.

Segundo os meteorologistas, o risco de tempestades (ventos fortes) é baixo, mas chuvas e descargas atmosféricas ocorrem no Estado. “Volume é mais significativo entre a região central e o leste (RMC e praias), mas chove também nos demais setores (inclusive no noroeste e no norte pioneiro).

A chuva estimada para o Litoral para a tarde de quarta-feira é de 10mm, com 25mm próximo à costa. As temperaturas devem cair um pouco, mas só na quarta, conforme a previsão para Guaratuba (abaixo)

Fonte: Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná)