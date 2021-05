Sesa registra mais 4 mortes por covid: Guaratuba (2), Matinhos e Antonina

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, nesta terça-feira (11), mais 4 mortes por covid-19 no Litoral: 2 em Guaratuba, 1 em Matinhos e 1 em Antonina.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba trouxe informações sobre os dois óbitos na cidade, ambos ocorridos ontem (segunda-feira, 10): uma moradora no bairro Cohapar, de 62 anos, que estava internada no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá; e um morador no bairro Piçarras, de 68 anos que estava internado no Hospital São Lucas, em Curitiba.

São 45 novos casos na região: 30 em Pontal do Paraná, 6 em Paranaguá, 5 em Guaratuba, 2 em Guaraqueçaba, 1 em Matinhos e 1 em Morretes.

O Litoral tem 31.691 casos confirmados e 757 óbitos registrados na pandemia.

A Sesa registrou hoje mais 3.203 casos e 88 mortes pela covid. O Paraná chega 986.849 diagnósticos e 23.848 óbitos,

Os casos divulgados nesta terça-feira são de janeiro (7), fevereiro (6), março (36), abril (181) e maio (2.939) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: julho (2), agosto (1), setembro (2), outubro (2), novembro (3) e dezembro (24).

O Ministério da Saúde registrou hoje mais 72.715 casos e 2.311 mortes. O Brasil chega a 15.282.705 confirmações e 425.540 pessoas mortas pela covid-19.