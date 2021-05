Bienal de Teatro Lambe-lambe de Paranaguá começa no sábado online

A mostra será em meio virtual (online) de 15 a 22 de maio e contará com 28 espetáculos além de palestras, oficina de dramaturgia, laboratórios e lançamento de livro.

Paranaguá recebe a partir deste sábado (15) a 1ª Bienal de Teatro Lambe-Lambe. O evento terá oito dias de atividades com 28 espetáculos de sete estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e do Distrito Federal; além da Argentina, Chile e México. Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o evento será apresentado em meio virtual através das plataformas do Youtube e Facebook.

A abertura da Bienal será às 16h do sábado (15) com a participação especial das criadoras do Teatro Lambe-Lambe, Denise di Santos, com a Palestra/Espetáculo “O vir a ser”; e Ismine Lima, com o espetáculo “Esperando Dora” e lançamento do seu livro “Circo de papel”.

No domingo (16), também a partir das 16h, serão apresentados quatro espetáculos. A partir da segunda-feira (17) até sexta-feira (21) os espetáculos serão apresentados às 19h. No dia do encerramento, sábado (22), os espetáculos começam às 16h.

Os espetáculos que vão compor a Bienal foram selecionados por meio de convocatória que aconteceu em abril de 2020. E, ainda na programação, os artistas participantes farão uma partilha de seu processo de trabalho, pela plataforma Zoom, com a mediação de profissionais renomados na área do teatro de animação.

Assim, durante oito dias, a Bienal de Teatro Lambe-Lambe, além de entreter, vai oferecer ações formativas para o público jovem e multiplicadores por meio das palestras, oficina de dramaturgia e laboratórios. Os espetáculos terão acessibilidade em libras.

Sobre o Teatro Lambe-Lambe

O Teatro Lambe-Lambe é uma arte genuinamente brasileira. Criado na década de 80 em Salvador, na Bahia, por Ismine Lima e Denise di Santos, este jeito de fazer teatro foi inspirado nas antigas caixas fotográficas do século XIX.

Inecê Gomes, integrante da Trágica Companhia de Arte ao lado de Jacques Beauvoir, idealizadoras e realizadoras da Bienal de Teatro Lambe-Lambe, explica: “Os espetáculos em miniaturas são apresentados dentro de uma caixa, onde um espectador por vez é conduzido na ludicidade da história”.

Desde 2013, Inecê e Jaques circulam com seus espetáculos de teatro lambe-lambe por Curitiba e em diversos festivais pelo Brasil e América Latina. Agora elas estão trazendo essa Bienal para Paranaguá conhecer e se encantar com o infinito universo do Teatro Lambe-Lambe.

Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

Realização: Trágica Cia de Arte e Companhia Paranaense de Teatro de Formas Animadas.

Apoio: Copel

Onde assistir e obter maiores detalhes:

https://www.facebook.com/bienal.lambe

https://youtube.com/c/BienalLambeLambe

Instagram: @bienal.lambe

O evento terá acessibilidade em Libras.

