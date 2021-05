Saúde de Guaratuba retoma confecção de próteses dentárias

Foto: Prefeitura de Guaratuba

O Centro de Especialidades do Nereidas, em Guaratuba, retomou os serviços de confecção de próteses dentárias que estavam paralisados por conta da pandemia.

Para confecção de próteses, é preciso de encaminhamento dos dentistas das unidades básicas de saúde. É na UBS que é realizada a avaliação da saúde bucal do paciente, restaurações, extrações ou limpeza, que também é a preparação para a prótese. A Secretaria Municipal da Saúde com o encaminhamento da UBS, realiza o agendamento dos pacientes para confeccionarem as próteses no Centro de Especialidades do Nereidas.

“Com a colocação da prótese dentária há expressiva melhoria em vários aspectos, pois este paciente poderá mastigar melhor, triturar melhor os alimentos, melhorando muito sua digestão e influenciando também em todo seu organismo”, destaca o coordenador da Odontologia, Dalton Stencel.

O Centro de Especialidades do Nereidas confeccionava cerca de 50 próteses por mês, contudo, no ano passado praticamente toda a demanda ficou suprimida devido à pandemia.

O serviço foi prestado nos meses de janeiro e fevereiro, a partir de março foi reduzido e depois paralisado. Como os pacientes que procuram esse serviço são em sua maioria idosos, foi mantido o protocolo de biossegurança, diminuindo a exposição durante o tratamento dentário para evitar a contaminação pela Covid-19. Uma das medidas tomadas foi o cuidado com o agendamento, mantendo um espaço de tempo maior entre uma consulta e outra para evitar aglomerações.

Os atendimentos odontológicos voltarão a normalidade gradativamente, seguindo o avanço da vacinação, mantendo-se ativos somente os atendimentos emergenciais, casos severos onde o paciente procura a UBS pois sente dor.