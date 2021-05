Guaratuba: vacinação de pessoas com comorbidade será realizada na UBS

Em Guaratuba, a vacinação contra covid-19 para as pessoas com comorbidades ocorrerá nas unidades básicas de saúde, somente com agendamento prévio, que deverá ser realizado pelo whatsapp da UBS.

– Paciente que faz acompanhamento regular da sua comorbidade na unidade não precisará do atestado médico;

– A pessoa que possui alguma das comorbidades, mas não faz o acompanhamento na Unidade de Saúde do município, precisa de atestado assinado do médico que o acompanha. O atestado médico da Secretaria Municipal da Saúde estará disponível no Portal da Prefeitura: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/coronavirus.

A foto do atestado assinado pelo médico deverá ser enviada para o WhatsApp da unidade no momento do agendamento, e o atestado original entregue na unidade no momento da vacinação

Contato: 413472-8784