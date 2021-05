Litoral tem 4 mortes e 118 novos casos de covid

Mais 4 mortes por covid foram registradas em 4 cidades do Litoral do Paraná neste sábado (15): em Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná e Morretes.

Foram 118 novos casos confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): Paranaguá (43), Antonina (22), Guaratuba (18), Matinhos (16), Pontal do Paraná (11), Morretes (7) e Guaraqueçaba (1).

O Litoral chega a 32.338 casos confirmados e a 780 mortes desde o início da pandemia.

A Sesa também registrou mais 6.184 casos confirmados e 270 mortes no Paraná. O estado chega a soma 1.012.447 casos e 24.454 óbitos.

Os casos divulgados neste sábado são de janeiro (21), fevereiro (24), março (135), abril (244) e maio (5.726) de 2021, e junho (1), julho (3), setembro (1), outubro (2), novembro (11) e dezembro (16) de 2020.

O Brasil registrou hoje mais 67.009 casos e 2.087 mortes. O país chega a 15.586.534 confirmações e 434.715 pessoas mortas pela covid-19.