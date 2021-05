Acidente na Estrada de Garuva deixa diversos feridos

Fotos: Redes Sociais / grupo Hora H

Um acidente com 4 veículos interditou a SC-417, em Garuva, na altura da localidade de Mina Velha, na tarde deste domingo (16).

Por volta de 16h45, uma Range Rover ultrapassou uma Land Rover Discovery e um Mini Cooper e acabou batendo de frente com um Honda Civic que vinha em sentido contrário. Os dois veículos ultrapassados também foram envolvidos no acidente.

O Corpo de Bombeiros precisou usar equipamentos para vítimas das ferragens.

O condutor do Range Rover, de 24 anos, ficou preso e foi retirado pelos bombeiros. Ele estava consciente e apresentava suspeita de fraturas no braço direito e na perna esquerda.

Um jovem de 21 anos que estava no banco dianteiro da Range Rover, foi retirada com cuidado do veículo, pois apresentava sangramento no nariz, mas sem suspeitas de fratura.

Outra mulher de 24 anos que estava no banco traseiro da Range Rover, foi encontrada deitada fora do veículo, consciente e com suspeita de fratura no ombro. Após o atendimento no local, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento de Garuva.

Outra jovem de 22 anos, que estava no banco traseiro da Range Rover, apresentava suspeita de traumatismo craniano e fratura no braço direito. Ela foi conduzida pelo Samu de Guaratuba.

O motorista do Honda Civic, de 46 anos, também ficou preso nas ferragens. Ele estava desorientado, apresentava fratura exposta, múltiplas escoriações e suspeita de hemorragia interna. Após o atendimento ele foi conduzido para a UPA de Garuva.

Um senhor de 68 anos, motorista de um veículo Mini Cooper, foi atendido pela Samu de Guaratuba, e estava desorientado, mas sem lesões aparentes.

A rodovia, de pista simples, só foi liberada por volta das 22h40.

Conteúdo atualizado.