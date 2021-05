Guaratuba tem mais 3 mortes por covid

O Litoral tem mais 3 mortes por covid-19, todas as Guaratuba, confirmou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira (17).

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou alguns detalhes sobre o falecimentos: neste domingo (16), faleceu um morador do bairro da Piçarras, de 78 anos, que estava internado no Hospital São Lucas, em Curitiba, um morador do bairro Eliana, de 62 anos, que estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, e um morador do bairro da Figueira, de 52 anos, também no Hospital Regional.

A Sesa também confirmou mais 41 novos casos da covid na região: Paranaguá (17), Guaratuba (14) e Morretes (10). O Litoral soma 32.514 casos confirmados e 782 mortes.

No Paraná, foram registrados mais 2.366 casos e 32 mortes. O estado chega a 1.019.896 casos e 24.559 óbitos.

O Brasil registrou hoje mais 29.916 casos e 786 mortes. O país chega a 15.657.391 confirmações e 436.537 pessoas mortas pela covid-19.