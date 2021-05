Matinhos é um dos alvos de operação da PF contra lavagem de dinheiro

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã de terça-feira (18) a Operação Solis, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e casas de prostituição.

Cerca de 90 policiais federais cumprem nove mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão, em três estados: Paraná (Boa Vista da Aparecida, Cascavel, Colombo, Curitiba, Matinhos e Piraquara); Santa Catarina (Blumenau, Florianópolis e Massaranduba) e Rio Grande do Sul (Getúlio Vargas).

De acordo com a PF, uma das formas utilizadas na lavagem de dinheiro é o recebimento de valores nas casas de prostituição, mediante uso de máquinas de cartão de crédito vinculadas a empresas do ramo de cosméticos e energia solar. “Durante o período investigado, o líder da organização criminosa movimentou mais de R$ 1,6 milhão no sistema bancário, ostentando, assim, carros de luxo, jetskis, casas na praia, entre outros”, informou a PF.

A Polícia Federal ressalta que, em razão da situação de pandemia causada pelo coronavírus, foi adotada logística especial de preservação do contágio com distribuição de EPI’s a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.



