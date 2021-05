Guaratuba faz vacinação contra a gripe no sábado, o dia todo

O Dia D da vacinação contra a gripe será neste sábado, dia 22 de maio. Em Guaratuba, a vacinação ocorrerá em todas as Unidades Básicas de Saúde, na Central de Vacinação no ginásio do Parque Municipal e também em formato drive thru no Espaço Litoral, das 8h às 17h.

Receberão a imunização neste dia crianças (6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, professores e profissionais da saúde. Para tomar a vacina da gripe é preciso levar a carteira de vacinação, documento de CPF ou cartão SUS. O profissional de saúde e professor deve levar também documento de vínculo empregatício.

*Importante ressaltar que o idoso, profissional de saúde ou professor que tomou a vacina Coronavac precisa aguardar ao menos 15 dias após as duas doses da vacina contra a covid-19 para tomar a vacina da influenza.

No caso de quem tomou a vacina Astrazeneca, que o intervalo é de 90 dias entre as doses, é necessário aguardar 15 dias após a 1ª dose da vacina contra a covid-19.

A Secretaria da Saúde destaca que o importante é respeitar o intervalo de 15 dias entre as diferentes vacinas.