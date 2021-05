Litoral tem mais 224 confirmações de dengue e passa de 3.000 casos

O boletim semanal da dengue, divulgado nesta terça-feira (18), pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), confirma 224 novos casos da doença no Litoral.

Foram 125 casos em Paranaguá, 48 em Antonina, 33 em Pontal do Paraná, 15 em Guaratuba, 2 em Guaraqueçaba e 1 em Matinhos.

O total de casos confirmados no Litoral é de 3.042 . A região contabiliza também dois óbitos desde agosto de 2020.

Além dos casos confirmados, existem outros 466 em investigação até o momento. Em Antonina são 111 casos suspeitos, 110 em Morretes, 100 em Paranaguá, 66 em Guaratuba, 65 em Pontal do Paraná, 9 em Matinhos e 5 em Guaraqueçaba.

Casos por cidade (de agosto até hoje):

Paranaguá: 2.273 casos

Morretes: 322 casos

Antonina: 253 casos

Guaratuba: 143 casos*

Pontal do Paraná: 36 casos

Matinhos: 9 casos

Guaraqueçaba: 6 casos

Paranaguá tem 43 casos de dengue com sinais de alarme (dsa) e 4 de dengue grave (dg). Matinhos e Morretes têm 1 caso cada de dsa. *Dados da Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba são diferenciados: na semana passada já eram 142 casos confirmados.

No Paraná, o boletim semanal confirmou 1.836 novos casos da doença e três óbitos. Os dados acumulados no período epidemiológico, iniciado em agosto do ano passado, registram 16.679 casos confirmados e 22 óbitos, além de 72.775 notificações, 32.680 casos descartados e 13.385 em investigação.