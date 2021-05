PM prende caminhoneiro por falso roubo e sequestro

Policiais militares do 9º BPM dirigiram-se nesta segunda-feira (17) até Palmeira, na microrregião de Ponta Grossa, a 70 km de Curitiba, para averiguar uma denúncia anônima. Segundo a informação, um motorista de caminhão chegaria neste dia na cidade e informaria à polícia local, via 190, que havia sido vítima de roubo na região portuária de Paranaguá.

Às 13h10, o telefone de emergência da 3ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar tocou e a denúncia foi confirmada. Na linha, o solicitante relatou que na noite anterior fora vítima de roubo na cidade de Paranaguá. Também relatou o falso sequestro e contou que acabara de ser liberado, conforme a denúncia antecipara.

Uma equipe policial foi enviada para buscar o solicitante e encaminhá-lo até a sede da Companhia. No local, indagado e vendo que os militares já tinham conhecimento da fraude, o caminhoneiro confessou que havia facilitado o furto do veículo e simulado o próprio sequestro. Ele também informou que receberia R$ 20 mil para deixar o caminhão com os criminosos e encenar toda a situação.

Diante do fato, o homem, de 44 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 40ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Palmeira, a fim de ser colocado à disposição da Justiça.

O veículo foi recuperado ainda na segunda-feira, abandonado no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Com informações da Comunicação Social do 9º BPM