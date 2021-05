Litoral recebe 20 mil vacinas contra a covid nesta semana

Foto: AEN

No decorrer desta semana, os sete municípios do Litoral do Paraná vão receber 19.990 doses de vacinas contra a covid-19, informou a Secretaria de Estado da Saúde. As remessas fazem parte de um total de 742.910 doses que serão entregues às 22 regionais de saúde do estado.

Da 19ª pauta, serão 3.025 doses da AstraZeneca/Fiocruz destinadas para segunda dose (D2) de pessoas de 65 a 69 anos do esquema vacinal iniciado na 13ª pauta e 7.630 doses de CoronaVac para D2 para conclusão dos esquemas já iniciados.

Segundo a Secretaria de Saúde, a nova remessa possibilitará ajustes em grupos prioritários. Aproximadamente um terço das doses de AstraZeneca/Fiocruz dessa 20ª pauta serão destinadas para primeira dose (D1) dos seguintes grupos: trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados, trabalhadores da educação e pessoas com comorbidades e deficiência.

Outras doses do mesmo imunizante serão destinadas para D2 de pessoas de 60 a 64 anos e 65 a 69 anos seguindo a complementação do esquema vacinal iniciado na 13ª e 14ª pauta.

Distribuição – A distribuição das novas doses será feita com apoio das aeronaves do Governo do Estado, repetindo a logística adotada até o momento, e a expectativa é de vacinação acelerada nos próximos dias, uma vez que os grupos impactados já estão sendo imunizados.

19ª pauta

AstraZeneca/Fiocruz (D2): 3.025

CoronaVac/Butantan (D2): 7.630

20ª pauta

AstraZeneca/Fiocruz (D1): 3.380

AstraZeneca/Fiocruz (D2): 5.955

Total: 19.990