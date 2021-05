Baleia jubarte é encontrada morta na Ilha do Mel

Baleia jubarte é encontrada morta na Ilha do Mel

Fotos: Lucas Ott e Gabriel Fonseca. LEC UFPR

Uma baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) foi encontrada morta em estado avançado de decomposição nesta terça-feira (18), na Praia Grande, na Ilha do Mel, próximo ao Canto da Vó.

A comunidade local acionou o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP-BS) por volta das 20h e informou o encalhe do animal. A equipe deslocou-se para a Ilha do Mel por volta das 6h de hoje para fazer o registro do encalhe, avaliação da carcaça e coleta de materiais biológicos.

Segundo a pesquisadora Camila Domit, o animal possui aproximadamente 13 metros de comprimento e está sendo avaliado pela equipe técnica do projeto. O atendimento tem a colaboração da equipe do Instituto Água e Terra (IAT).

As baleias jubartes da população do oceano Atlântico Sul vem ao Brasil anualmente para reprodução, passam o verão se alimentando na região Antártica. A principal área brasileira de reprodução é o litoral da Bahia.

No Paraná, desde o início do PMP-BS, já foram registrados encalhes de 13 baleias da mesma espécie, incluindo indivíduos adultos e jovens.

Caso encontre animais vivos debilitados ou mortos, ligue 0800 642 3341.