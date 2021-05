Litoral tem mais 6 mortes e 120 casos de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde de Guaratuba registra nesta quarta-feira (19), mais mortes por covid-19 no Litoral: Paranaguá (2), Matinhos (2), Guaratuba (1) e Morretes (1).

Foram confirmados 120 novos casos da covid na região: Paranaguá (60), Guaratuba (20), Pontal do Paraná (16), Matinhos (11), Guaraqueçaba (10) e Morretes (3). O Litoral soma 32.760 casos confirmados e 791 mortes pela covid.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou que o óbito registrado hoje foi de uma moradora no bairro Coroados, de 58 anos, que estava internada no Hospital do Rocio, em Campo Largo, e faleceu na sexta-feira (14).

No Paraná, foram registrados mais 7.029 casos e 202 mortes. O estado tem 1.033.452 casos confirmados e 24.916 óbitos.

O Brasil registrou hoje mais 79.219 casos e 2.641 mortes. O país chega a 15.812.055 confirmações e 441.691 pessoas mortas pela covid-19.