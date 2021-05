PM prende em Guaratuba procurado pela justiça pelo crime de violência doméstica

No final da tarde desta quarta-feira (19), policiais militares de Guaratuba, realizavam patrulhamento ostensivo pela rua Octaviano Henrique de Carvalho, no bairro Carvoeiro, quando viram um homem em “atitude suspeita” caminhando pela via.

Conforme o relato da PM, “desconfiados do comportamento apreensivo do indivíduo com a aproximação da viatura”, os policiais o abordaram e o revistaram. “Nada de ilícito foi encontrado”, mas, ao verificarem o Sistema de Investigação da Secretaria de Estado de Segurança (Sesp),eles constataram que contra ele havia um mandado de prisão em vigor, expedido pela Vara Criminal de Guaratuba, válido até o final de 2023, pelo crime de violência doméstica e familiar.

Diante do fato, o homem, de 43 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, a fim de ser colocado à disposição da Justiça.