Sesa confirma mais 2 mortes em Guaratuba e 247 casos no Litoral

Sesa confirma mais 2 mortes em Guaratuba e 247 casos no Litoral

O Litoral tem mais duas mortes confirmadas por covid-19, neste sábado (22), pela Secretaria de Estado da Saúde, ambas em Guaratuba.

A cidade chega a 148 óbitos e à taxa de mortalidade de 394 mortos / 100 mil habitantes – no Litoral é de 267, no Paraná, de 220, e no Brasil, de 213 / 100 mil.

Também foram confirmados mais 247 casos da doença na região: Paranaguá (132), Matinhos (48), Pontal do Paraná (25), Guaratuba (20), Antonina (16), Morretes (5) e Guaraqueçaba (1).

O Litoral já tem 33.771 casos confirmados e 799 mortes pela covid. Em casos confirmados, Paranaguá está na frente, tanto em número absoluto quanto em casos / 100 mil habitantes.

No Paraná, foram registrados mais 5.341 casos confirmados e 106 mortes pela covid. O estado tem 1.053.718 casos confirmados e 25.337 mortos.

16 milhões de casos – O Brasil registrou hoje mais 76.490 casos e 1.899 mortes. O país chega a 16.047.439 confirmações e 448.208 pessoas mortas pela covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, há uma estimativa de 1.136.799 casos ativos no Brasil.