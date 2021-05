Câmara homenageia pescadores que salvaram guarda-vidas

Na tarde do dia 23 de fevereiro deste ano, um grupo de 16 guarda-vidas militares do Corpo de Bombeiros saiu da Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos, em direção a Caieiras, em Guaratuba, em mais uma travessia a nado da baía.

Surpreendidos por uma maré vazante, foram arrastados em direção ao alto-mar. Para complicar, caiu uma chuva com trovoadas.

Os bombeiros foram salvos por pescadores que estavam ali perto. De barco, eles ficaram rodeando a barra da baía de Guaratuba até resgatar 14 deles. Um jetski e helicóptero foram mobilizados para procurar os outros dois, que acabaram chegando à praia, exaustos.

Os três pescadores: Anderson Souza Ignácio, Pedro Henrique Tavares e Waldomiro Leandro do Rosário foram homenageados na semana passada na Câmara de Vereadores. Eles receberam uma Moção de Aplausos de todos os vereadores que assinaram e aprovaram a moção, apresentada pelo vereador Ricardo Borba.

A homenagem aconteceu na sessão de segunda-feira (17). Waldomiro não pode comparecer. No mesmo dia, a Câmara aprovou, em votação única, uma Moção de Apoio, de iniciativa do vereador Itamar Cidral, ao Coletivo Humanidades, organização de professores que têm atuado contra a redução das horas de aula de Arte, Filosofia e Sociologia no Ensino Médio do Paraná.

Benefícios fiscais

O projeto de maior impacto do dia, ficou um pouco esquecido, mas também foi aprovado por unanimidade, confirmando a disposição da Câmara em favor das boas políticas, independente das questões partidárias.

Em segunda votação, foi aprovado o Projeto de Lei nº 1.532, de autoria do prefeito Roberto Justus, que concede benefícios fiscais aos microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas e aos autônomos que estão sofrendo queda de receita durante a pandemia. O projeto foi aprovado em segundo turno e agora segue para sanção do próprio Executivo. Leia mais sobre o projeto nesta semana.

Comissão Especial da Covid

No início da sessão, o primeiro-secretário da Mesa Diretora, vereador Fabiano da Caieiras, deu entrada ao relatório final da Comissão Especial da Câmara, da qual foi presidente e que também era composta pelos vereadores Itamar Cidral e Felipe Puff e que concluiu seus trabalhos.

O documento contém 11 páginas sobre as atividades as conclusões em 60 dias de trabalhos. Leia: