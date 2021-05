Suspeito é morto durante abordagem policial em Guaratuba

Uma abordagem da Polícia Militar terminou com um homem morto, na noite desta sexta-feira (24), no bairro Cohapar II, em Guaratuba. As principais informações são da Folha do Litoral News.

De acordo com o que o jornal apurou, Paulo Sérgio de Oliveira Thomaz, de 38 anos, estava em um matagal, no final da rua Ortigueira, quando foi abordado pelos policiais. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e teria reagido e tentado pegar a arma de um dos policiais.

Segundo apuração da Rádio Litorânea, ele entrou em luta corporal com o policial. “Neste momento, um integrante da equipe reagiu e alvejou Sérgio com um tiro no abdômen”, informou o Folha do Litoral. “Em defesa, o militar desferiu um disparo contra o suspeito”, diz a Rádio Litorânea. “O militar revidou a injusta agressão com um disparo”, relata o Portal da Cidade de Guaratuba.

O suspeito foi atendido no local por socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, e morreu a caminho do Pronto Socorro Municipal. Seu corpo foi levado pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) para a sede em Paranaguá onde será feita a perícia.

Segundo a Folha, enquanto registravam a ocorrência, os policiais foram acionados pela central 190, por causa de disparos de arma de fogo, no bairro Piçarras. Conforme o Portal da Cidade, moradores do bairro apontam que um rapaz em uma moto passou atirando em direção a um mercadinho.

Viaturas foram para o local e procuram os suspeitos, mas não os encontraram. Não se sabe se os casos têm relação.

Com informações da Folha do Litoral, Rádio Litorânea e Portal da Cidade de Guaratuba.